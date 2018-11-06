إصابة 08 أشخاص بجروح في حادثي مرور بتبسة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في حادثي مرور منفصلين ببلدية بئر العاتر بتبسة.

وحسب ما أوردته اليوم، المديرية المحلية للحماية المدنية، فإن عناصرها تدخلت على الطريق رقم 1 بـ “دوار الخندق”،

في حادث انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، تتراوح أعمارهم بين 3 و35 سنة.

وقد تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر.

كما تدخلت ذات الفرقة لأجل حادث مرور ثاني وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى “غدير الصفية” ببئر العاتر،

بعد اصطدام بين سيارتين سياحيتين أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين أعمارهم بين 26 و37 سنة.

وقد تم إسعافهم وتحويلهم إلى ذات المؤسسة، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.