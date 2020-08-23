إصابة 10 أشخاص في حادثي مرور بولاية البويرة

أصيب 10 أشخاص في حادثي مرور وقعا اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بولاية البويرة

الحادث الأول وقع على الساعة 12سا11د حيث تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 05 مخرج بلدية الأصنام غربا بلدية الأصنام دائرة بشلول.

ويتمثل الحادث في اصطدام بين 3 سيارات أين خلف 04 مصابين تتراوح أعمارهم بين 28 و 50 سنة نقلوا من طرف الحماية المدنية الى مستشفى محمد يوضياف بالبويرة.

كما تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية قادرية للحماية المدنيةووحدة القطاع عمر من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم05 بلدية عمر دائرة قادرية.

الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارتين خلف الحادث 06 مصابين تتراوح أعمارهم بين 29 و 42 سنة تم إسعافهم ونقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الاخضرية.