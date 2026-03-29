إصابة 10 أشخاص في حادث داخل نفق الشفة بالبليدة

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة وحالات صدمة إثر حادث مرور تسلسلي وقع اليوم على مستوى الطريق السريع اتجاه المدية، وتحديداً داخل النفق بإقليم بلدية الشفة التابعة لدائرة موزاية في البليدة.

وحسب مصدر من الحماية المدنية لولاية البليدة، تمثل الحادث في تصادم بين 4 سيارات في حدود الساعة 12:32 ظهراً. مما استدعى تدخلاً فورياً لإسعاف الضحايا وتسهيل حركة المرور داخل النفق.

وخلف الحادث إصابة 10 أشخاص، من بينهم ضحية واحدة تعاني من إصابات متعددة. فيما يتواجد 09 ضحايا آخرين في حالة صدمة جراء قوة الاصطدام.

وفور وصول الإسعافات إلى الموقع، تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية لجميع المصابين في عين المكان.

ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.