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أخبار الجزائر

إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بالنعامة

بقلم عايدة.ع
إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بالنعامة
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أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حادث مرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 10كلم من منطقة تويفزة،  بلدية ودائرة المشرية بولاية النعامة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا 00د. من أجل حادث انحراف واصطدام حافلة بحاجز رملي تشغل خط تلمسان بشار. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على لعد 10كلم من منطقة تويفزة، بلدية ودائرة المشرية.

مشيرة أن الحادث خلف 10 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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