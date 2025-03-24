إصابة 10 أشخاص في حادث مرور ببرج بوعريريج

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 05 ، بلدية سيدي امبارك بولاية برج بوعريريج، حيث اسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تدخلت على الساعة 07سا25د من أجل حادث اصطدام بين حافلتين بالطريق الوطني رقم 05. بلدية سيدي امبارك و دائرة بئر قصد علي.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 10 أشخاص لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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