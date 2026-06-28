إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بتيزي وزو 

أصيب 10 أشخاص في حادث مرور، وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الولائي رقم 4 بالقرب من إقر عيشن، ببلدية فريقات ودائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين مركبتين (سيارة ومركبة تجارية) على مستوى الطريق الولائي رقم 4 بالقرب من إقر عيشن، بلدية فريقات ودائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.

حيث خلّف الحادث 10 مصابين، قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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