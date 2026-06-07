إصابة 10 أشخاص في حادث مرور بمستغانم

أصيب 10 أشخاص اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 11 بالمنطقة المسماة واد عبيد، ببلدية سيدي لخضر في ولاية مستغانم .

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام. بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 11 بالمنطقة المسماة واد عبيد، ببلدية ودائرة سيدي لخضر.

حيث خلّف الحادث كحصيلة أولية إصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة (حالتهم مستقرة). يتم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي لخضر.

كما أشارت المصالح نفسها، أنها سخرت لهذا التدخل شاحنة إطفاء، 04 سيارات إسعاف. فيما لاتزال العملية جارية.

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