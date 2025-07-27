إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 10 أشخاص في حريق شقة بالمسيلة

بقلم عايدة.ع
إصابة 10 أشخاص في حريق شقة بالمسيلة
  • 244
  • 0

أصيب 10 أشخاص في حادث نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من (ط أ +  3)، بالمكان المسمى حي منطقة النشاطات، ببلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق  شب داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من (ط أ +  3). بالمكان المسمى حي منطقة النشاطات، ببلدية ودائرة عين الملح.

مشيرة أن التدخل السريع مكّن من إخماد الحريق و منع انتشاره، في حين تم تسجيل إصابة 10 أشخاص. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/f0e3a
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر