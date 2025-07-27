إصابة 10 أشخاص في حريق شقة بالمسيلة

أصيب 10 أشخاص في حادث نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من (ط أ + 3)، بالمكان المسمى حي منطقة النشاطات، ببلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من (ط أ + 3). بالمكان المسمى حي منطقة النشاطات، ببلدية ودائرة عين الملح.

مشيرة أن التدخل السريع مكّن من إخماد الحريق و منع انتشاره، في حين تم تسجيل إصابة 10 أشخاص. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور