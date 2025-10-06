10 ضحايا جراء انحراف حافلة للنقل المدرسي بتيزي وزو

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، بإصابة 10 أشخاص في حادث مرور وقع بالمكان المسمى إغيل عنان، ببلدية بونوح، بولاية تيزي وزو.

وأشارت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 07سا55د لأجل حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي. بالمكان المسمى إغيل عنان، ببلدية بونوح، دائرة بوغني.

حيث خلّف الحادث إصابة 9 تلاميذ من الطور الثانوي بالإضافة إلى سائق الحافلة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

