إعــــلانات
أخبار الجزائر

10 ضحايا جراء انحراف حافلة للنقل المدرسي بتيزي وزو

بقلم عايدة.ع
10 ضحايا جراء انحراف حافلة للنقل المدرسي بتيزي وزو
  • 358
  • 0

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، بإصابة 10 أشخاص في حادث مرور وقع بالمكان المسمى إغيل عنان، ببلدية بونوح، بولاية  تيزي وزو.

وأشارت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 07سا55د لأجل حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي. بالمكان المسمى إغيل عنان، ببلدية بونوح، دائرة بوغني.

حيث خلّف الحادث إصابة 9 تلاميذ من الطور الثانوي بالإضافة إلى سائق الحافلة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fB1Jy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer