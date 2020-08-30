إصابة 10 مصارعات بمنتخب الجيدو بفيروس كورونا

كشفت الاتحادية الجزائرية للجيدو ، عن إصابة 10 مصارعات من المنتخب الوطني “سيدات” بفيروس كورونا.

وأكدت الإتحادية في بيان لها اليوم الأحد، أن المصارعات أصبن بفيروس كورونا قبل دخولهن إلى التربص بمركز النخبة الرياضية في سويدانية.

وقد خضعت المصارعات إلى الفحص الإلزامي للاختبار الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول إلى التربص.

وطبق الاتحاد البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة، ومن أهم توصيات البروتوكول ضرورة قيام جميع أعضاء الفريق بإجراء اختبار قبل القدوم إلى المركز.

و أكدت الاتحادية أن المصارعات خضعن مساء يوم الثلاثاء 25 أوت للفحوصات و ظهرت النتائج سلبية، والاختبارات بدأت في صباح اليوم الموالي لأن نتائج كوفيد 19 تظهر في فترة ما بين من 4 إلى 14 يومًا

وقالت الهيئة الفيدرالية في ذات البيان إن تفاعل البوليميراز المتسلسل يصبح إيجابيًا فقط بعد 4 إلى 5 أيام من التلوث، لذلك من المستحيل علميًا إصابة الرياضيين والموظفين في مركز السويدانية “.

وأصيبت 10 مصارعات من المنتخب الوطني للجيدو من بين 13 مصارعة، بينما أصيب اثنان من الطاقم الطبي والفني من أصل 4.

واضطرت الإتحادية إلى إلغاء التربص التحضيري للمنتخب الوطني، الذي كان مقررا من 29 أوت إلى 10 سبتمبر القادم في مركز سويدانية.