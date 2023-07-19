إصابة 10 منتخبين بالحمى والإسهال من بينهم رئيس بلدية البليدة

تعرض 10 منتخبين 7 منهم بالمجلس الشعبي الولائي و3 آخرين بالمجلس الشعبي لبلدية البليدة من بينهم رئيس بلدية إلى ما يعتقد على أنه تسمم بعد ظهور عليهم علامات الغثيان والتقيئ والحمى والإسهال.

حيث الزمهم ذالك إجراء فحص استعجالي وتشخيص مرض بمستشفيات الولاية ،وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلدية البليدة عوف رشدي أكد أنه يعاني منذ يوم الثلاثاء مساء رفقة منتخب و مدير مؤسسة دار الفنان بالبليدة من الاسهال والحمى وتقيئ ،وانه يخضع للعلاج في انتظار نتائج تحليل الطبية ،كما روجت بعض الصفحات على إصابتهم بفيروس خطير وهو اعتبرته مديرية الصحة اشاعة و فندته في بيان رسمي سبق لنهار وان نشرته

عباس عادل