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إصابة 11 تلميذا في إنقلاب حافلة للنقل المدرسي ببرج بوعريريج

الوطني
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إصابة 11 تلميذا في إنقلاب حافلة للنقل المدرسي ببرج بوعريريج
بقلم تقي الدين زيان

أصيب 11 تلميذا، بولاد مهدي في برج بوعريريج، بجروح متفاوتة الخطورة صباح اليوم الإثنين، بعد انقلاب حافلة النقل المدرسي الخاصة بالقرية.

الحافلة كانت تقل تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، متوجهة صباحا إلى بلدية حسناوة شمال ولاية برج بوعريريج، لتنحرف عن مسارها وتنقلب في حادث خطير خلف اصابة 11 تلميذ.

وتم نقل المصابين، على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر بعاصمة الولاية،.

وكان تلفزيون “النهار”، قد سبق له وأن نقلت معاناة سكان القرية وتذمرهم حول انعدام وسائل النقل، وكذا قدم واهتراء الحافلات المخصصة للنقل المدرسي.


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