إصابة 11 شخصاً في حادث اصطدام شاحنة بحافلة في تبسة

خلف حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، حدث صباح اليوم الأحد، إصابة 11 شخصا، على مستوى كواستر خط (تبسة – الوادي).

وحسب بيان للحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الأحد، فإن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا ، على مستوى الطريق الاجتنابي بئر العاتر بالقرب من الحي الجديد.

وقد أسفر الحادث المروري حسب- ذات المصدر-عن إصابات متفاوتة لـ 11 شخصا تتراوح أعمارهم مابين عامين و66 سنة.

حيث تم إسعاف الضحايا، من طرف فرق التدخل في عين المكان، وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “التيجاني هدام” بئر العاتر.