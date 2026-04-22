إصابة 11 شخصا إثر اصطدام بين حافلة وسيارة بالشلف

أصيب اليوم الأربعاء، 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام بين حافلة وسيارة بولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 13سا 39د على مستوى الطريق الوطني رقم 19 تحديدا عند مفترق الطرق عنصر النحاس-ابو الحسن اقليم بلدية سيدي عكاشة. تمثل في اصطدام عنيف مابين حافلة لنقل المسافرين و سيارة سياحية.

خلّف الحادث إصابة 11 شخصا من بينهم حالات توصف بالخطيرة تم على اثرها اسعافهم و اجلاؤهم على جناح السرعة الى مستشفى زيغود يوسف بتنس. في حين تبقى الظروف الحقيقية للحادث مجهولة، ليتم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية.

