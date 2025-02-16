إصابة 11 شخصا في اصطدام بين حافلتين في ورقلة

أصيب 11 شخصا في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، على مستوى الطريق الولائي رقم 206، بلدية و دائرة ورقلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا00د، من أجل حادث اصطدام بين حافلتين. على مستوى الطريق الولائي رقم 206، بلدية و دائرة ورقلة.

أين خلف الحادث كحصيلة أولية إصابة 11 شخصا تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تبقى العملية جارية، حسب المصدر نفسه.

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