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أخبار الجزائر

إصابة 11 شخصا في حادث مرور بغرداية

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 11 شخصا في حادث مرور بغرداية
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أصيب 11 شخصاً في حادث تصادم تسلسلي لـ3 مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 49 إتجاه ورقلة بدائرة زلفانة بغرداية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث، على الساعة الواحدة ليلا.

وتمثل الحادث، في تصادم تسلسلي لثلاث مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 49 إتجاه ولاية ورقلة.

وخلف الحادث 11 جريح لهم إصابات مختلفة من بينهم 4 أشخاص في حالة صدمة، تتراوح أعمارهم مابين 24 سنة و51 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى زلفانة.

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