إصابة 11 شخصا في حريق شقة بغليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من أجل إخماد حريق شب بشقة في الطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من 6 طوابق، ببلدية وادي ارهيو بغليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة.

وخلّف الحريق إصابة 11 شخصا لهم ضيق في التنفس وحالات صدمة، حيث تمّ إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 3 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.