إصابة 11 شخصًا في حادث مرور بأم البواقي

أصيب 11 شخصا في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 100 الرابط بين أولاد حملة وتلاغمة، ببلدية أولاد حملة في ولاية أم البواقي، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني. رقم 100 الرابط بين أولاد حملة وتلاغمة، بلدية أولاد حملة ودائرة عين مليلة.

حيث خلّف الحادث كحصيلة نهائية إصابة 11 شخصًا من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 02 سنوات و66 سنة بجروح وإصابات مختلفة و حالات صدمة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بأولاد حملة.

وسخر مصالحنا لهذا التدخل شاحنتي إنقاذ و03 سيارات إسعاف.

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