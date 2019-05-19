إصابة 11 شخص بالحمى المالطية بعد تناولهم حليب الماعز بتيسمسيلت

سجلت مديرية الصحة والسكان في تيسمسيلت، إصابة 11 شخصا بمرض الحمى المالطية بالمنطقة، منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وجاءت هذه الإصابات، بسبب تناولهم لحليب الماعز الطازج، حسبما علم اليوم الأحد لدى هذه الهيئة، لـ”واج”.

ويتعلق الأمر، بتسع حالات، تتوزع على ثلاثة عائلات، ببلدية برج الأمير عبد القادر، وحالتين ببلديتي ثنية الحد والعيون.

والذين تعرضوا لآلام في المعدة وفي الظهر والصداع والحمى.

ليتم نقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد، ليكونوا تحت المتابعة الطبية.

وفور تسجيل هذه الإصابات، قامت فرقة الأوبئة والوقاية، بإجراء تحقيق وبائي فضلا على تحليل عينات دم المصابين، والذي بين إصابتهم بمرض الحمى المالطية.

وأبرزت ذات المديرية، أن هذه الحالات المرضية قد غادرت المؤسسة الاستشفائية المذكورة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تلقيها العلاج الضروري.

وباشرت المفتشية الولائية للبيطرة، بأخذ عينات من دم قطعان ماعز، على مستوى المستثمرات المتواجدة ببلديات برج الأمير عبد القادر واليوسفية والعيون.

ليتم نقلها الى المخبر الجهوي للطب البيطري بمستغانم لتحليلها، والتأكد من إصابتها بهذا الداء.

وشرعت ذات المفتشية في الاتصال بمربي الأبقار والماعز بذات الجماعات المحلية، للتأكد من تسويق الحليب الطازج.

كما قامت بتكثيف الخرجات الرقابية الميدانية على مستوى المحلات التجارية، والتي تبيع حليب الماعز أو البقر الطازج.