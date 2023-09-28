إصابة 12 شخصاً في اصطدام بين سيارتين بولاية المدية

أُصيب 12 شخصاً بجروح مختلفة، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية مجبر بولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 13سا20د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة مجبر بلدية مجبر ودائرة سغوان.

وخلّف الحادث إصابة 12 شخصاً بجروح مختلفة، من بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 4 سنوات، تم اسعافهم ونقلُهم إلى المستشفى المحلي.