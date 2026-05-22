إصابة 12 شخصا إثر إنقلاب حافلة وسقوطها بوادي في تبسة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ببلدية الحمامات بتبسة، اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور، خلف إصابة 12 شخصا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط الشريعة وتبسة، وسقوطها بوادي جاف.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بالمكان المسمى العماشة ببلدية الحمامات ودائرة بئر مقدم.

وخلف الحادث إصابة 12 شخصا، بإصابات متفاوتة، حيث تم اسعافهم وتحويلهم للمستشفى.

