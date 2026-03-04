إصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بميلة

أصيب 12 شخصا بضيق في التنفس جراء اندلاع حريق داخل شقة بحي 200 مسكن ببلدية فرجيوة بميلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بفرجيوة ليلة أمس في حدود الساعة 20سا و 35 د. من أجل إخماد حريق شبّ بشقة رقم 24 عمارة رقم 02. تتكون من 03 غرف بحي200 مسكن ببلدية فرجيوة.

وحسب قائد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بفرجيوة مراد بوالنمر، فقد تمّ إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، مع تسجيل احتراق كلي لأثاث المنزلي. كما تمّ إجلاء 05 عائلات من العمارة كإجراء إحترازي نتيجة لضيق التنفس و الدخان وقد خلّف الحريق 12 ضحية 08 نساء و 04 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11و53 سنة لهم ضيق في التنفس. حيث تمّ نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مداحي بفرجيوة.

وقد سخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إطفاء، سيارتي إسعاف وسيارة الاتصال.