إصابة 12 شخصا بجروح في حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتبسة

تعرضت حافلة لنقل المسافرين، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، كان على متنها 30 راكبا لحادث انحراف، وقع على الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينتي مسكيانة وعين البيضاء.

الحافلة كانت متجهة نحو الجزائر العاصمة، قادمة من مدينة الشريعة، بولاية تبسة.

وقد تم تحويل 20 مسافرا، بواسطة إسعافات الحماية المدنية ، الى مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى صالح زرداني بعين البيضاء، بينهم 12 شخصا أصيبو بجروح خفيفة .

و لم يخلف الحادث أي حالة وفاة تذكر، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لتحديد أسباب وقوع هذا الحادث.