إصابة 12 شخصا في انحراف وانقلاب حافلة بالطريق السريع بين البليدة والعاصمة

تعرض مساء اليوم الثلاثاء، 12 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور بالطريق السريع بين البليدة والعاصمة.

وحسب مصادر النهار، فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة من نوع isuzu تعمل خط بوفاريك تافورة، الطريق السريع بئر توتة إتجاه بابا علي ( حوش القازوز ).

وأسفر هذا الحادث الخطير عن إصابة 12 شخصا ،4 جنس أنثى و 8 جنس ذكر بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم لمستشفى الدويرة لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث .