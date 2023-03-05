إصابة 12 شخصا في حادث حافلة بقسنطينة

خلف حادث مرور وقع منذ قليل بمحور دوران زرزارة ببلدية قسنطينة 12 جريح منهم 6 من جنس ذكر و 6 من جنس أنثى تتراوح اعمارهم ما بين 40 و60 سنة.

ووقع الحادث، اثر اصدادم حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط جبل الوحش _المدينة الجديدة علي منجلي. وشاحنة وسيارتين سياحيتين.

ما استدعى تدخل اسعافات الوحدة الرئيسية سيساوي الفرقة المتقدمة البوليقون والوحدة الرئيسية لعلي منجلي.

وتم نقل 6 ضحايا إلى المستشفى الجامعي إبن باديس. فيما تم تقديم الاسعافات اللازمة للستة الاخرين بعين المكان.

في حين فتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة الاسباب الحقيقة لوقوع الحادث.

تجدر الاشارة الى انه تم تسخير لهذه العملية 4 سيارات اسعاف وسيارتين إطفاء.