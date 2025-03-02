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أخبار الجزائر

إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالشلف

بقلم عايدة.ع
إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالشلف
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أصيب 12 شخصا، في حادث مرور وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 02 بالمكان المسمى بقعة الشواقرية، ببلدية، دائرة  أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا10د، من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين. وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 02 بالمكان المسمى بقعة الشواقرية، ببلدية، دائرة أولاد بن عبد القادر.

حيث خلّف الحادث إصابة 12 شخصا تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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