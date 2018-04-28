إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالشلف

أصيب 12 شخصا، اليوم السبت، في حادث مرور خطير بالشلف.

وحسبما أفادت به مصادر متطابقة، فإن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 101.

الرابط بين بلديتي الهرانفة وعين مران بالشلف.

ونجم الحادث عن اصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا في حصيلة أولية قابلة للإرتفاع.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإستعاف ونقل الجرحى على جناح السرعةإلى مستشفى الصبحة بالشلف.