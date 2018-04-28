إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالشلف

أصيب 12 شخصا، اليوم السبت، في حادث مرور خطير بالشلف.
وحسبما أفادت به مصادر متطابقة، فإن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 101.
الرابط بين بلديتي الهرانفة وعين مران بالشلف.
ونجم الحادث عن اصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا في حصيلة أولية قابلة للإرتفاع.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإستعاف ونقل الجرحى على جناح السرعةإلى مستشفى الصبحة بالشلف.
🚨#عاجل..حادث أليم بين هيليكس وحافلة نقل المسافرين بطريق عين مران ولاية #الشلف وأنباء عن وجود موتى..ربي يسترالشيء المؤسف بالاضافة الى الحادث هو تصريح رجل الحماية المدنية انهم يمتلكون ناقلة brancards واحدة فقط رغم ان الحادث خلف عدة ضحايا. #AssAutoAlg
Publiée par Association des Automobilistes Algériens-AAA sur samedi 28 avril 2018
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