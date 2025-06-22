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إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالمدية

بقلم النهار أونلاين
إصابة 12 شخصا في حادث مرور بالمدية
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أصيب 12 شخصا في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، بالمكان المسمى حي 05 جويلية بلدية البرواقية بولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا00د من أجل حادث انحراف حافلة بالمكان المسمى حي 05 جويلية بلدية ودائرة البرواقية.

حيث خلّف الحادث إصابة 12 شخصا بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 76 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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