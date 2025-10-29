إصابة 12 شخصًا من بينهم أطفال إثر حادث مرور في قالمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على الساعة التاسعة صباحاً، لأجل حادث انحراف حافلة.

وأشار بيان الحماية المدنية إلى أن الحادث وقع بالمكان المسمى طريق جبالة خميسي - عين بن بيضاء، بلدية ودائرة قالمة. فيما لا تزال العملية جارية.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية قالمة، فإن الأخيرة “تدخلت هذا اليوم في الساعة 8 سا و 59 دقيقة”. “بالطريق الرابط بين بلديتي جبالة خميسي – عين بن بيضاء من أجل حادث آنحراف حافلة من نوع ” foton حجم كبير تابعة لفريق بلدية الحجار ولاية عنابة. على متنها 37 شخص ( 31 طفل و 6 رجال) متجهين لإجراء مقابلة في كرة القدم” . “حيث تم تسجيل إصابة 12 شخص بصدمة وخدوش خفيفة” . “اسعفوا ونقلوا إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبلدية بومهرة أحمد”.

