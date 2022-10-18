إصابة 12 شخصا في إنحراف حافلة ببومرداس

أصيب 12 شخصا بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى بالطريق الوطني رقم 12 ببومرداس.

وحسب مصالح الدرك الوطني نقلا عن صفحة طريقي الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين بلديتي برج منايل ويسر إتجاه برج منايل

وتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوتا كواستر ما خلف إصابة 12 شخص بجروح.

وعلى إثر ذلك تنقلت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل رفقة الحماية المدنية بالمكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.