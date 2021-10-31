إصابة 13 شخصا في إنفجار للغاز في منزلين بسطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الأحد، من أجل حادثين منزليين متفرقين في إنفجار غاز المدينة ببلديتي بيضاء برج وعين الكبيرة.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية عين آزال على الثامنة صباحا لحادث إنفجار في منزل فردي (ط+1) بمشتة أولاد سي لكحل. وتولت الفرق المتدخلة إسعاف ونقل إمرأتين مصابتين بإصابات خفيفة.

وحسب أهل العائلة والجيران فقد تكفلوا بإمكانياتهم الخاصة -قبل وصول النجدات. ونقل 10 مصابين في الإنفجار بجروح متفاوتة الخطورة إلى العيادة الصحية المتعدة الخدمات ومستشفى يوسف يعلاوي.

حيث تسبب الإنفجار في انهيار شبه كلي للبناية وانهيار أجزاء من بناية مجاورة ملك لأخ صاحب المنزل الأول. ويرجع السبب المحتمل لتسرب غاز المدينة من الشبكة الداخلية لتوزيعه بالمنزل.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية عين الكبيرة على 08 و30 دقيقة لحادث إنفجار غاز المدينة بمنزل بحي خليفة سياري. خلف حروق بدرجات متفاوتة لربة المنزل تبلغ من العمر 38 سنة، مع تحطم النوافذ والأبواب بالطابق الأرضي. والسبب المحتمل تسرب غاز المدينة من شبكة التوزيع الداخلية للمطبخ.

وفي ذات السياق، أنقذت مصالح الحماية المدنية أمس من إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء إستنشاقهم للغاز بولاية باتنة. وتزامنا مع فصل الشتاء، تحذر مصالح الحماية المدنية المواطنين من الغاز المتسرب من مختلف الأجهزة.

إقرأ أيضا:

وتسبب انفجار الغاز داخل منزل صبيحة اليوم الأحد في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بقرية اولاد سي لكحل بولاية سطيف.

حسب المعلومات المتوفرة، فإن الإنفجار وقع اليوم الأحد على الساعة الثامنة والنصف صباحا بسبب تسرب الغاز داخل منزل بقرية أولاد سي لكحل الواقعة ببلدية بيضاء برج جنوب ولاية سطيف.

الحادث خلف إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين عامين إلى 50 سنة. تم نقلهم على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى في سطيف.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp