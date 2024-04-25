إصابة 13 شخصا في حادث مرور بالأغواط

أصيب 13 شخصا بجروح مختلفة إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بمفترق الطرق بلدية ودائرة واد مرة بولاية الأغواط.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية الأغواط، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا42د. على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بمفترق الطرق بلدية و دائرة واد مرة من اجل حادث مرور.

مشيرة أن الحادث تمثل في إصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين (خط شلف - ان صالح). وأسفر عن اصابة 13 شخصا بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 06 سنوات و 58 سنة. تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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