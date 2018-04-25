إصابة 13 عسكريا بجروح في حادث مرور بميلة

أصيب 13 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الاربعاء إثر حادث مرور وقع بين ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﻦ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺧﻠﻴﻔﺔ بميلة .

وحسب ما ورد للنهار فإن الحادث وقع مساء اليوم الاربعاء ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﻦ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺧﻠﻴﻔﺔ بميلة .

تمثل في إنحراف شاحنة عسكرية ما اسفر عن 13جريح وقد تم إسعافهم .

حيث تدخلت الحماية المدنية لتحويل 8 جرحى نحو مستشفى وادي العثمانية و5 جرحى نحو مستشفى ميلة

كما سجلت حالة إستنفار طبي بمستشفى العثمانية وميلة واسعافات سريعة تقدم للمصابين

وحسب مصدر طبي فإن وضعيات الجرحى العسكريين لا تدعو للقلق.