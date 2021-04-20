إصابة 14 تلميذا بجروح طفيفة في انحراف حافلة للنقل المدرسي بالطارف

أصيب 14 تلميذا يدرسون في الابتدائي و المتوسط بإصابات خفيفة، جراء حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق البلدي الرابط بين بلدية واد الزيتون و مشتة الخامسة.

وقد تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوحجار في ولاية الطارف، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تحويل المصابين على جناح السرعة الى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوحجار .

من جهتها المصالح الامنية المختصة اقليما، و عقب سماعها بالحادث سارعت الى عين المكان و قامت بمعاينة اولية له و فتحت تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية لهدا الحادث.