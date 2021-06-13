إصابة 14 شخصا في إطلاق نار بأوستن في تكساس

أصيب 14 شخصا، في تبادل إطلاق نار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.ووقع إطلاق النار في منطقة “الشارع السادس” بأوستن عاصمة تكساس.

وقال قائد شرطة أوستن المؤقت جوزيف تشاكون: “يبدو أن هذا حادث منفرد بين طرفين”.وتم نقل اثنان من الجرحى “أغلبهم من المارة”، إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة.وأعلنت شرطة أوستن، عن اعتقال أحد المشتبه فيهما، فيما يواصل رجال الشرطة، الجهود لاعتقال المشتبه فيه الثاني.

وازدادت وتيرة عمليات إطلاق النار في أنحاء الولايات المتحدة على مدى العام الماضي، وتشهد البلاد بشكل متكرر عمليات إطلاق نار تستهدف مدارس ومكاتب ومراكز تجارية.وفقد أزيد من 43 ألف شخص حياته بالأسلحة النارية العام الماضي بالولايات المتحدة، بما في ذلك عمليات انتحار.