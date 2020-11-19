إصابة 15 رعية نيجرية في حادث مرور بتمنراست

أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، صبيحة اليوم الخميس، إثر حادث مرور ببلدية عين أمقل بولاية تمنراست.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 55 طريق إليزي في النقطة الكيلومترية 65 بإتجاه إدلس .

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا على متنها 15 رعية نيجرية بالإضافة إلى السائق جزائري الجنسية .

هذا وقد أسفر هذا الحادث عن إصابات من جروح وكسور متفاوتة الخطورة من جانب الضحايا النيجريين من بينهم (3) يتواجدون في حالة حرجة.

وتم إسعاف الضحايا في عين المكان ومن ثم نقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى تمنراست، أما باقي المصابين فهم موزعين على مستشفى إدلس و عين أمڨل.