عاجل

إصابة 15 شخصا في إنقلاب حافلة لنقل العمال بالجلفة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إصابة 15 شخصا في إنقلاب حافلة لنقل العمال بالجلفة صورة من الأرشيف
بقلم زكريا مداح

خلف حادث مرور وقع اليوم السبت بمنطقة حاسي بحبح، في ولاية الجلفة، إصابة 15 شخصا بجروح.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل العمال الخواص.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=909122

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com