إصابة 15 شخصا في إنقلاب حافلة لنقل العمال بالجلفة

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، تمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل العمال الخواص.
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أوقفت الوحدات الاقليمية للدرك الوطني بالوادي، شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص تنشط في نقل وبيع المؤثرات العقلية.
وأسفرت العملية عن حجز 4144 كبسولة مؤثرات عقلية،…
أمر اليوم قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الشلف بوضع رئيس بلدية بريرة بالنيابة رفقة رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية ومندوب بلدي بنفس المجلس تحت الرقابة…
نفذت اليوم الأحد مصالح مديرية الطاقة تجارب ناجحة على مشروع تزويد 2267 مسكن بغاز المدينة ببلدية المرسى الساحلية على مستوى 3 تجمعات سكنية كبرى.
ووفق مصادر…
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