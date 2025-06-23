إصابة 15 شخصا في حادث مرور بالطارف

أصيب 15 شخصا في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى المكان المسمى حي سيدي ريحان ، ببلدية البسباس بولاية الطارف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع على الساعة 05سا 00د، وتمثل في انحراف شاحنة لنقل العمال بالمكان المسمى حي سيدي ريحان. ببلدية ودائرة البسباس.

مشيرة أن الحادث خلف في حصيلة نهائية إصابة 15 شخصا بجروح مختلفة.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية، لهذا التدخل 3 سيارات إسعاف و شاحنة إنقاذ.

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