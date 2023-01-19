إصابة 16 تلميذًا بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في تيارت

أصيب 16 تلميذًا بمدرسة ابتدائية بمدينة تيارت اليوم الخميس بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضح المكلف بالإعلام النقيب رابح بوخاري أن هؤلاء التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10 سنوات. ظهرت عليهم أعراض بداية اختناق حيث أغمي عليهم. مرجعًا سبب ذلك إلى استنشاقهم للغازات المحروقة من المدفأة المثبتة داخل قسم بالمدرسة الابتدائية مغراوي محمد.

وقد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيارت. حيث قدمت لهم الاسعافات الأولية بعين المكان وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى يوسف دمرجي لعاصمة الولاية. ليغادروه بعد تلقيهم الإسعافات والتأكد من سلامتهم.

من جهتها أشارت مديرية التربية للولاية إلى أن مدير القطاع, صالح بن دادة تنقل إلى المستشفى واطمأن على سلامة التلاميذ.

كما عاين المدرسة المذكورة حيث طلب من مصالح البلدية صيانة المدفآت المشتغلة بالغاز التي يتم الاستعانة بها. في حالات انخفاض درجات الحرارة لدعم نظام التدفئة المركزية.