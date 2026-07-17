إصابة 16 شخصاً في حادث اصطدام تسلسلي بسكيكدة

أصيب 16 شخصا، في حادث مرور، وقع صباح اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة بوغلبون، ببلدية عين بوزيان في سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين حافلتين و3 سيارات سياحية و3 سيارات نفعية.

وخلّف الحادث إصابة 16 شخصاً بجروح مختلفة “7 رجال، و4 نساء، و5 أطفال” في حالات مستقرة.

وقُدمت للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وتم إجلاؤهم ونقلهم من طرف إسعافاتنا إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 6 سيارات إسعاف، وشاحنات إطفاء وتدخل.