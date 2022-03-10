إصابة 17 تلميذا بتشنجات بعد تلقيهم لقاحات ضد شلل الأطفال بمتوسطة في باتنة

استقبلت مساء اليوم مصلحة استعجالات مستشفى نقاوس بولاية باتنة 17 تلميذا من متوسطة القاعدة 5 بعد أن ظهرت عليهم أعراض تشنجية مختلفة.

وذلك عقب تلقيهم لقاحات من طرف مصلحة الصحة المدرسية ضد مرض شلل الاطفال (البوليو) أو poliomyelitis. وحسب الاطباء فإن هذه الظاهرة التشنجية لها ارتباطات أكثر بالجانب النفسي.

في وقت قال فيه مدير الصحة الجوارية أن أغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها الاسعافات اللازمة.

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