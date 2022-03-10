إصابة 17 تلميذا بتشنجات بعد تلقيهم لقاحات ضد شلل الأطفال بمتوسطة في باتنة
استقبلت مساء اليوم مصلحة استعجالات مستشفى نقاوس بولاية باتنة 17 تلميذا من متوسطة القاعدة 5 بعد أن ظهرت عليهم أعراض تشنجية مختلفة.
وذلك عقب تلقيهم لقاحات من طرف مصلحة الصحة المدرسية ضد مرض شلل الاطفال (البوليو) أو poliomyelitis. وحسب الاطباء فإن هذه الظاهرة التشنجية لها ارتباطات أكثر بالجانب النفسي.
في وقت قال فيه مدير الصحة الجوارية أن أغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها الاسعافات اللازمة.
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أصيب 14 تلميذا يدرسون في الابتدائي و المتوسط بإصابات خفيفة، جراء حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق البلدي الرابط بين بلدية واد الزيتون و مشتة الخامسة.
وقد تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوحجار في ولاية الطارف، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية.
وقد تم تحويل المصابين على جناح السرعة الى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوحجار .
من جهتها المصالح الامنية المختصة اقليما، و عقب سماعها بالحادث سارعت الى عين المكان و قامت بمعاينة اولية له و فتحت تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية لهدا الحادث.
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ستدخل مع الموسم الدراسي الجديد 2020/2021، مؤسسات تربوية جديدة حيز الخدمة بولاية سطيف، من أجل إستيعاب العدد المتزايد للتلاميذ عبر بعض بلديات الولاية.
وحسب إذاعة سطيف، فقد إستلمت الولاية 9 إبتدائيات ببلدية سطيف، وإبتدائيتين بالعلمة، و3 إبتدائيات بأولاد صابر، وإبتدائيتين ببلدية بئر العرش.بالإضافة إلى متوسطة بحي شوف لكداد.في بلدية سطيف.
وأَضاف ذات المصدر، أن عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجديد بلغ 469.885 تلميذا، بزيادة 22.999 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.موزعين على 247116 في الطور الإبتدائي، و160140 في الطور المتوسط، و62629 في الطور الثانوي.
وفيما يخص الموظفين في القطاع بالولاية فقد بلغ عددهم 31697 موزعين على 11640 في التأطير الإداري، و20057 في التأطير التربوي.منهم 217 موظف جديد.
وحسب ذات المصدر، فقد خصّصت الولاية غلاف مالي قدّر بـ 660.000.000,00 دج لفائدة 132000 مستفيد لمنحة التمدرس بقيمة 5000 دج.وبخصوص الإطعام المدرسي في التعليم الابتدائي فقد بلغ عدد المستفيدين 182198 تلميذ على مستوى 763 مدرسة.