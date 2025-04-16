إصابة 17 شخصا في حريق عدادات كهربائية بولاية سيدي بلعباس

أصيب اليوم الأربعاء 17 شخصا في حريق عدادات كهربائية بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم التدخل من أجل إخماد حريق شبّ في خزانة عدادات كهربائية بعمارة تتكون من (R+09). بحي 1500 مسكن بلدية و دائرة سيدي بلعباس.

وقد خلّف الحريق إصابة 17 شخصا لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وقد تم اخماد الحريق و منع انتشاره الى باقي العمارة حيث تم تسخير 4 شاحنات إطفاء

و سيارتي إسعاف، إضافة إلى سلم ميكانيكي