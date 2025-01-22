إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 18 شخصا في حادث مرور بالعاصمة

بقلم عايدة.ع
إصابة 18 شخصا في حادث مرور بالعاصمة
  • 1214
  • 0

أصيب 18 شخصا في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة بالعاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارة و حافلة من الحجم الصغير خط (رغاية-الرويبة). بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة

حيث خلف حادث إصابة 18 شخصا بجروح خفيفة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Kfpdn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر