إصابة 18 شخصا في حادث مرور بالعاصمة
بقلم عايدة.ع
أصيب 18 شخصا في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة بالعاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارة و حافلة من الحجم الصغير خط (رغاية-الرويبة). بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة
حيث خلف حادث إصابة 18 شخصا بجروح خفيفة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/Kfpdn