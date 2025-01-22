إصابة 18 شخصا في حادث مرور بالعاصمة

أصيب 18 شخصا في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة بالعاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارة و حافلة من الحجم الصغير خط (رغاية-الرويبة). بالطريق الوطني رقم 05 بلدية و دائرة الرويبة

حيث خلف حادث إصابة 18 شخصا بجروح خفيفة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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