إصابة 18 شرطيا منهم 4 في حالة خطيرة و22 مناصرا للعميد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إصابة 18 شرطيا 4 منهم في حالة خطيرة، كما أعلنت المديرية عن توقيف 42 شخصا منهم 22 قاموا بالإخلال بالنظام العام في لقاء مولودية الجزائر وإتحاد بلعباس.

وتتأسف المديرية العامة للأمن الوطني لأحداث الشغب التي شهدتها نهاية مباراة مولودية الجزائر أمام إتحاد بلعباس، يوم أمس الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

حيث سجلت مصالحها إصابة 18 شرطيا، 4 منهم في حالة خطيرة.

كما تم تسجيل إصابة 22 مناصرا لفريق مولودية الجزائر، وتسجيل تحطيم 10 مركبات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية.