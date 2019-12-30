إصابة 18 لاعبا بفريق لكرة القدم في حادث مرور ببرج بوعريريج

أخبار الجزائر
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إصابة 18 لاعبا بفريق لكرة القدم في حادث مرور ببرج بوعريريج
بقلم ح.ع

تعرض صبيحة اليوم الإثنين، 18 لاعبا من فريق آمال برج الغدير لكرة القدم أصاغر “أقل من 14 سنة”، ومدربهم لحادث مرور ببرج بوعريريج.

ونجم الحادث عن إنحراف حافلة لنقل الفريق، بالمكان المسمى الشلالخة، على مستوى الطريق الولائي رقم 42 ببلدية تقلعيت التابعة لدائرة برج الغدير بالولاية.

ووصفت إصابات اللاعبين، بحسب مصالح الحماية المدنية للولاية، بالخفيفة.

وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية في عين المكان، بعد أن تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة برج الغدير في حدود العاشرة إلا عشر دقائق صباحا.

وتم إجلاؤهم من طرف إسعافات الحماية، إلى عيادة غيلاسة لتلقي العلاج اللازم.


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