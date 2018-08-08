إصابة 20 شخص بجروح في حادث مرور بالجلفة

أدى حادث مروري وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية الجلفة لإصابة عشرين شخصا بجروح جراء إصطدام حافلة لنقل المسافرين بآلة لصب خرسانة رصيف الطرقات.

وفور وقوع الحادث تدخل عناصر الحماية المدنية على الفور على مستوى محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط.

بالمكان المسمى “واد الصدر” تم إجلاء المصابين إلى مستشفى بلدية عين الإبل القريب من مكان الحادث .

و أدى هذا التصادم الذي وقع في ورشة أشغال عصرنة وإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم واحد إلى تحطم الجهة الأمامية للحافلة بشكل كلي وسقوطها بمنحدر.

جانب الطريق ولحسن الحظ نجا الركاب ولم تسجل آية حالة وفاة وفقا لمصالح الحماية المدنية ذاتها.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المروري.