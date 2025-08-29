إصابة 22 شخصا في انقلاب حافلة بسطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية سطيف فجر اليوم الجمعة، لإنقاذ 22 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية الرصفة.

حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 28، وتحديدًا في منطقة “لغريبة دوار راس إيسلي”.

وكانت الحافلة، وهي من الحجم المتوسط، قادمة من ولاية المسيلة عندما انحرفت عن مسارها وانقلبت.

هرعت إلى مكان الحادث فرق الإنقاذ من وحدة عين ولمان، مدعمة بوحدة عين آزال. حيث تمكنت من إجلاء المصابين الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و 42 سنة. معظم الإصابات كانت طفيفة إلى متوسطة.

وتم إسعاف المصابين باستخدام 5 سيارات إسعاف وشاحنة تدخل. ونُقلوا على الفور إلى عيادة صالح باي الصحية ومستشفى عين ولمان لتلقي العلاج اللازم. وقد جرت عملية الإسعاف بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.

وفي سياق الحادث، وجهت السلطات نداءً عاجلاً إلى جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي القدْر الأقصى من الحيطة والحذر. والالتزام بقواعد السلامة المرورية، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية والحفاظ على أرواح المواطنين.