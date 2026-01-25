إصابة 23 شخصا في حادث مرور بالمسيلة

أصيب 23 شخصا في حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 46 مخرج المدينة اتجاه الجلفة منطقة تليلات، بلدية سليم بولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا 20د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة. لنقل المسافرين خط ( أدرار-سطيف ) بالطريق الوطني رقم 46 مخرج المدينة. اتجاه الجلفة منطقة تليلات، بلدية سليم ودائرة جبل امساعد.

حيث خلف الحادث إصابة 23 شخصا تتراوح ٱعمارهم (بين 16 سنة و 66 سنة)، لهم جروح خفيفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 07 سيارات إسعاف، شاحنة إنقاذ.

