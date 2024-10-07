إصابة 29 طفلة بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة للنقل المدرسي بسطيف

تسبب حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بولاية سطيف في إصابة 29 شخصا.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين آزال بسطيف صبيحة اليوم على الساعة 07و07د . من أجل حادث انقلاب حافلة للنقل المدرسي بدوار اولاد حجيجو بلدية بيضاء برج جنوب غرب سطيف.

كما تولت ذات الفرق -كحصيلة أولية- إسعاف 29 مصابة بأضرار متفاوتة الخطورة، أغلبها إصابات بسيطة. تتراوح أعمارهن بين 12 و16 سنة، ونقلهم إلى العيادة الصحية الزراية بلدية بيضاء برج. حيث أن الحافلة من الحجم المتوسط، كانت متجهة إلى الزراية ثم إلى بيضاء برج.

وكشفت ذات المصالح، أن العملية متواصلة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الصحة وأولياء التلاميذ.