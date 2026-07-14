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أخبار الجزائر

إصابة 3 أشخاص إثر احتراق قارب صيد بعين تموشنت

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 3 أشخاص إثر احتراق قارب صيد بعين تموشنت
صورة من الأرشيف
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من أجل إخماد حريق شب داخل قارب صيد على مستوى غرفة المحرك بميناء بوزجار، في جيجل، خلف إصابة 3 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلّف الحادث تسجيل 3 مصابين، منهم حالتان تعانيان من حروق من الدرجة الثانية.

وقُدمت للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان، وتم إجلاؤهم إلى المركز الصحي المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنتي إنقاذ، وسيارة إسعاف.

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